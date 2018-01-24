В 1 сезоне 5 серии сериала «Мама» Су Чжин снимает комнату у парикмахера Хон Хи и не подозревает, что женщина является её биологической матерью. Ён Шин рассказывает приёмной дочери о своей смертельной болезни и решает пройти химиотерапию.
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