В 1 сезоне 4 серии сериала «Мама» Су Чжин пытается одолжить денег у приёмной матери, чтобы скорее покинуть страну с Юн Бок. Ён Шин просит дочь поддерживать связь с семьёй, а детективы узнают в школе о суицидальных мыслях и травмах Хэ На.
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