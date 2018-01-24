В 1 сезоне 4 серии сериала «Мама» Су Чжин пытается одолжить денег у приёмной матери, чтобы скорее покинуть страну с Юн Бок. Ён Шин просит дочь поддерживать связь с семьёй, а детективы узнают в школе о суицидальных мыслях и травмах Хэ На.