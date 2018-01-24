В 1 сезоне 3 серии сериала «Мама» Су Чжин рассказывает девочке, как в детстве от неё отказались родители. Детектив Чан Гын начинает подозревать сожителя Чжа Ён в жестоком обращении с ребёнком, а Ю Чжин узнаёт о смертельном заболевании матери.
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