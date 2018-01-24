В 1 сезоне 16 серии сериала «Мама» проходят похороны госпожи Чха. Перед смертью Ён Шин надеется, что дочь воссоединиться с биологической матерью, Хон Хи. По истечению условного срока Су Чжин пытается удочерить Юн Бок на законных основаниях.
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