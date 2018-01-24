В 1 сезоне 14 серии сериала «Мама» Су Чжин готовится предстать перед судом за похищение. Чжа Ён требует открытого разбирательства с участием присяжных и полагает, что девочка не будет свидетельствовать против биологической матери.
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