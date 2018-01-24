В 1 сезоне 13 серии сериала «Мама» Су Чжин и Юн Бок заводят дружбу с отцом-одиночкой и его сыном. Дело о похищении становится достоянием общественности, из-за чего женщина и девочка не могут больше передвигаться незамеченными.
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