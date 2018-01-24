В 1 сезоне 12 серии сериала «Мама» Су Чжин снова находится в бегах после спасения Юн Бок из заложников жестокого отчима Соль Ака. Чжа Ён умоляет полицейских отыскать её потерянную дочь и наказать по всей строгости закона преступницу.
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