В 1 сезоне 12 серии сериала «Мама» Су Чжин снова находится в бегах после спасения Юн Бок из заложников жестокого отчима Соль Ака. Чжа Ён умоляет полицейских отыскать её потерянную дочь и наказать по всей строгости закона преступницу.