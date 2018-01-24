В 1 сезоне 11 серии сериала «Мама» Соль Ак похищает девочку и требует огромный выкуп у семьи Кан. Доктор Чон даёт свидетельские показания в защиту орнитолога, а Су Чжин самостоятельно отправляется на поиски Юн Бок в заброшенный приют.
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