В 1 сезоне 10 серии сериала «Мама» Хэ На узнаёт о ссоре учительницы с единственной родственницей и решает сбежать из временного убежища. Чжа Ён даёт свидетельские показания против Су Чжин в участке, чтобы полицейские поймали преступницу.