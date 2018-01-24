В 1 сезоне 10 серии сериала «Мама» Хэ На узнаёт о ссоре учительницы с единственной родственницей и решает сбежать из временного убежища. Чжа Ён даёт свидетельские показания против Су Чжин в участке, чтобы полицейские поймали преступницу.
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