В 1 сезоне 1 серии сериала «Мама» после закрытия лаборатории Су Чжин приходится стать учителем начальных классов, но ей некомфортно работать с детьми. Полицейский сообщает женщине, что для заведения дела на родителей Хэ На нет оснований.
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