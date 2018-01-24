В 1 сезоне 1 серии сериала «Мама» после закрытия лаборатории Су Чжин приходится стать учителем начальных классов, но ей некомфортно работать с детьми. Полицейский сообщает женщине, что для заведения дела на родителей Хэ На нет оснований.