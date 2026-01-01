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Киноафиша Сериалы Мама Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Мама» (2018)

Актеры сериала «Мама» Вся информация о сериале
Ли Бо-ён Lee Bo-yeong
Юль Хо Yool Heo
Ко Сон-хи Ko Seong-hee
Ли Хе-ён
Ли Хе-ён Lee Hye-yeong
Ли Джэ-юн Lee Jae-yoon
Ко Бо-гёль Go Bo-gyeol
Нам Ги-э Nam Gi-ae
Чо Хан-чхоль
Чо Хан-чхоль Han-chul Jo
Lee Jung-yeol
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