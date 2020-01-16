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Киноафиша Сериалы Мост Сезоны Сезон 2 Серия 4

Мост 2018 - 2020 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Мост»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 16 января 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 16 января 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 17 января 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 17 января 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 17 января 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 23 января 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 23 января 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 24 января 2020
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 24 января 2020
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 24 января 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мост» произошло покушение на Соню Соколову. В спортзале нашли труп тренера, бывшего физрука детского дома. Редников дает взятку Ларионовой, чтобы получить выгодный контракт. У них случается небольшой конфликт.

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