Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мост» произошло покушение на Соню Соколову. В спортзале нашли труп тренера, бывшего физрука детского дома. Редников дает взятку Ларионовой, чтобы получить выгодный контракт. У них случается небольшой конфликт.
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