Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мост» произошло покушение на Соню Соколову. В спортзале нашли труп тренера, бывшего физрука детского дома. Редников дает взятку Ларионовой, чтобы получить выгодный контракт. У них случается небольшой конфликт.