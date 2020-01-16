Меню
Мост 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Мост
Киноафиша Сериалы Мост Сезоны Сезон 2

Мост 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мост»

Во 2 сезоне сериала «Мост» на одной из прогулочных яхт в Финском заливе находят труп в окружении манекенов. Жертвой является сотрудница консульства Эстонии. Поэтому снова формируется международная группа. Тайны прошлого сильных мира рвутся наружу, и приходится расплачиваться за прошлые грехи. В деле много подозреваемых и между ними есть связи. Но как определить именно ту нить, которая приведет к настоящему убийце? Сыщикам придется отодвинуть личные трудности и приглушить амбиции, чтобы раскрыть дело.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Мост» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 2 Серия 1
16 января 2020
Серия 02
Сезон 2 Серия 2
16 января 2020
Серия 03
Сезон 2 Серия 3
17 января 2020
Серия 04
Сезон 2 Серия 4
17 января 2020
Серия 05
Сезон 2 Серия 5
17 января 2020
Серия 06
Сезон 2 Серия 6
23 января 2020
Серия 07
Сезон 2 Серия 7
23 января 2020
Серия 08
Сезон 2 Серия 8
24 января 2020
Серия 09
Сезон 2 Серия 9
24 января 2020
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
24 января 2020
