Во 2 сезоне сериала «Мост» на одной из прогулочных яхт в Финском заливе находят труп в окружении манекенов. Жертвой является сотрудница консульства Эстонии. Поэтому снова формируется международная группа. Тайны прошлого сильных мира рвутся наружу, и приходится расплачиваться за прошлые грехи. В деле много подозреваемых и между ними есть связи. Но как определить именно ту нить, которая приведет к настоящему убийце? Сыщикам придется отодвинуть личные трудности и приглушить амбиции, чтобы раскрыть дело.