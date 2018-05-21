В 1 сезоне 8 серии сериала «Мост» жена узнает, что Максим изменил ей с коллегой. Борец обещает Савельеву интервью, но убивает его. Находится ниточка, которая связывает всех жертв: они замешаны в гибели женщины 6 лет назад.