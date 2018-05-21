В 1 сезоне 4 серии сериала «Мост» В городе идет судебный процесс над полицейскими, убившими студента. Один из них оказывается свидетелем и хочет дать показания на коллег, но боится. Таинственный преступник похищает бригаду пластических хирургов.
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