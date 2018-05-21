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Киноафиша Сериалы Мост Сезоны Сезон 1 Серия 4

Мост 2018 - 2020 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Мост»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 мая 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 мая 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 22 мая 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 22 мая 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 мая 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 23 мая 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 24 мая 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 24 мая 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 25 мая 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 25 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Мост» В городе идет судебный процесс над полицейскими, убившими студента. Один из них оказывается свидетелем и хочет дать показания на коллег, но боится. Таинственный преступник похищает бригаду пластических хирургов.

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