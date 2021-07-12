В 1 сезоне 6 серии сериала «Московский роман» у Ирины Аксаковой появляются проблемы с бандитами. Она думает, что ее дочь похитили, и должна отдать им деньги. Юра обращается за помощью к матери. Из-за этого в молодой семье наступает разлад.
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