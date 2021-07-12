В 1 сезоне 4 серии сериала «Московский роман» Юра Тычкин злится на мать за нежеланную помолвку и уходит к Ирине. Ласка решает избавиться от ребенка и уехать в Америку. Ее отец обвиняет во всем Юру, а Марианна Николаевна – новую невестку Иру.
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