В 1 сезоне 3 серии сериала «Московский роман» матери Юры грозит суд за растраты. Спасти ее молодой человек может, только женившись на своей подруге – дочери чиновника Мосторга Ласке. О готовящейся свадьбе узнает Ирина и решает уехать из Москвы.
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