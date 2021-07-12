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Киноафиша Сериалы Московский роман Сезоны Сезон 1 Серия 3

Московский роман 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 2 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 3 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 4 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 5 13 июля 2021
Сезон 1 / Серия 6 13 июля 2021
Сезон 1 / Серия 7 13 июля 2021
Сезон 1 / Серия 8 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 9 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 10 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 11 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 12 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 13 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 14 16 июля 2021
Сезон 1 / Серия 15 16 июля 2021
Сезон 1 / Серия 16 16 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Московский роман» матери Юры грозит суд за растраты. Спасти ее молодой человек может, только женившись на своей подруге – дочери чиновника Мосторга Ласке. О готовящейся свадьбе узнает Ирина и решает уехать из Москвы.

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