В 1 сезоне 2 серии сериала «Московский роман» подруга Юры Ласка понимает, что беременна от случайного знакомого. Ее влиятельный отец Иван Иванович решает поженить детей, чтобы избежать скандала. Но Юра не хочет отказываться от чувства к Ирине.
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