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Киноафиша Сериалы Московский роман Сезоны Сезон 1 Серия 1

Московский роман 2021 1 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 2 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 3 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 4 12 июля 2021
Сезон 1 / Серия 5 13 июля 2021
Сезон 1 / Серия 6 13 июля 2021
Сезон 1 / Серия 7 13 июля 2021
Сезон 1 / Серия 8 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 9 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 10 14 июля 2021
Сезон 1 / Серия 11 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 12 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 13 15 июля 2021
Сезон 1 / Серия 14 16 июля 2021
Сезон 1 / Серия 15 16 июля 2021
Сезон 1 / Серия 16 16 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Московский роман» строгую и принципиальную преподавательницу Ирину Аксакову сбивает на велосипеде молодой парень Юра. Он влюбляется в женщину, несмотря на разницу в возрасте, но она не готова впустить его в свою жизнь.

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