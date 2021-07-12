В 1 сезоне 1 серии сериала «Московский роман» строгую и принципиальную преподавательницу Ирину Аксакову сбивает на велосипеде молодой парень Юра. Он влюбляется в женщину, несмотря на разницу в возрасте, но она не готова впустить его в свою жизнь.
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