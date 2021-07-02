Во 2 сезоне 3 серии сериала «Смертельно опасно» Виктор вынужден самостоятельно разобраться с собственным прошлым, которое неожиданно напомнило ему о себе. В это же время Софиан должен решить, стоит ли ему сражаться с Обэ ради судьбы Реды.
Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме
Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)
«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
