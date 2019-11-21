В 1 сезоне 3 серии сериала «Смертельно опасно» слухи о том, что произошло накануне ночью, доходят и до Луизы. Девушка намерена узнать всю правду. В итоге именно это становится причиной серьезного конфликта между главными героями...
