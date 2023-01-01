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Киноафиша Сериалы Морпехи Сезоны Сезон 1 Серия 5

Морпехи 2011 5 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Морпехи» Табачникову удается обезвредить взрывное устройство на ракете. Иван Ильич отказывается помочь невесте внука, а отряд Виктора под прикрытием отправляется на территорию врагов для выполнения тайной миссии.

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