В 1 сезоне 4 серии сериала «Морпехи» отделению Александра приказано оставаться на судне во время сражения. Боевые товарищи отправляются на поиски затонувшей ракеты, а после приступают к операции по защите посольства родного государства.
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