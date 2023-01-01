В 1 сезоне 2 серии сериала «Морпехи» офицеры готовятся к совместным учениям нескольких спецподразделений страны. Елена сообщает возлюбленному, что у них будет ребенок, однако из-за собственных проблем в браке Игорь намерен отомстить молодой паре.
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