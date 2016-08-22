В 1 сезоне 9 серии сериала «Любовь в лунном свете» после разоблачения Сан Ном пытается избегать работы во дворце наследного принца. Мён Ын пропадает во время игры в прятки, и все слуги отправляются на поиски девушки в резиденцию Консорта.