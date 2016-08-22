В 1 сезоне 8 серии сериала «Любовь в лунном свете» наследный принц вступает в спор с премьер-министром Ким касательно экзаменов на государственную службу. Бён Ён продолжает поиски дочери учёного Хон Гён Рэ, а Ли Ён раскрывает тайну Ра Он.
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