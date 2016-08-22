В 1 сезоне 7 серии сериала «Любовь в лунном свете» по дворцу распространяются слухи о нетрадиционной ориентации наследного принца и его романе со слугой. Юн Сон пытается помочь Ра Он покинуть службу евнуха при королевском дворе.
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