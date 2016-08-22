В 1 сезоне 6 серии сериала «Любовь в лунном свете» наследный принц пытается сохранить дружбу с верным слугой. Ра Он ввязывается в крупные неприятности, а евнух Ма обещает важному посланнику империи Цин исполнить любой его каприз.
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