В 1 сезоне 6 серии сериала «Любовь в лунном свете» наследный принц пытается сохранить дружбу с верным слугой. Ра Он ввязывается в крупные неприятности, а евнух Ма обещает важному посланнику империи Цин исполнить любой его каприз.