В 1 сезоне 4 серии сериала «Любовь в лунном свете» слуги готовятся к предстоящему банкету по случаю дня рождения короля, куда должен приехать посланник империи Цин. Ра Он обнаруживает, что её новый друг на самом деле является наследным принцем.