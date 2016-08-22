В 1 сезоне 4 серии сериала «Любовь в лунном свете» слуги готовятся к предстоящему банкету по случаю дня рождения короля, куда должен приехать посланник империи Цин. Ра Он обнаруживает, что её новый друг на самом деле является наследным принцем.
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