В 1 сезоне 2 серии сериала «Любовь в лунном свете» по дворцу распространяются слухи о беременности королевы. Пока остальные молодые люди стараются пройти три экзамена на службу евнуха при дворе, Ра Он под видом парня отчаянно пытается провалиться.