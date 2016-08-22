В 1 сезоне 2 серии сериала «Любовь в лунном свете» по дворцу распространяются слухи о беременности королевы. Пока остальные молодые люди стараются пройти три экзамена на службу евнуха при дворе, Ра Он под видом парня отчаянно пытается провалиться.
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