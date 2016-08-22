В 1 сезоне 18 серии сериала «Любовь в лунном свете» среди слуг распространяются слухи о смертельном заболевании наследного принца. Сан Ном под видом парня возвращается во дворец, а Юн Сону приходится выбрать между честью его семьи и Ра Он.