В 1 сезоне 17 серии сериала «Любовь в лунном свете» проходит месяц после трагического допроса министра Хон Гён Рэ. Чиновник Ким сообщает королеве, что её ребёнок заменит наследного принца, а Ли Ён продолжает собирать компромат на заклятого врага.
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