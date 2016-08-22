В 1 сезоне 17 серии сериала «Любовь в лунном свете» проходит месяц после трагического допроса министра Хон Гён Рэ. Чиновник Ким сообщает королеве, что её ребёнок заменит наследного принца, а Ли Ён продолжает собирать компромат на заклятого врага.