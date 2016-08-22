В 1 сезоне 16 серии сериала «Любовь в лунном свете» королю приходится отложить свадьбу наследного принца после внезапного возвращения министра Хон Гён Рэ. Ра Он рискует своей жизнью, чтобы наконец-то встретиться с биологическим отцом.