В 1 сезоне 16 серии сериала «Любовь в лунном свете» королю приходится отложить свадьбу наследного принца после внезапного возвращения министра Хон Гён Рэ. Ра Он рискует своей жизнью, чтобы наконец-то встретиться с биологическим отцом.
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