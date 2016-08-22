В 1 сезоне 15 серии сериала «Любовь в лунном свете» наследный принц пытается выяснить, что на самом деле чувствует Ра Он. По всей стране продолжаются поиски дочери мятежника. Главный евнух подозревает, что в сообществе Пэквун появился предатель.