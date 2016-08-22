В 1 сезоне 14 серии сериала «Любовь в лунном свете» королева рожает здорового ребёнка. Приближается день свадьбы наследного принца и дочери чиновника. Ли Ён скучает по Ра Он, которой пришлось втайне покинуть дворец из-за предательства отца.