В 1 сезоне 14 серии сериала «Любовь в лунном свете» королева рожает здорового ребёнка. Приближается день свадьбы наследного принца и дочери чиновника. Ли Ён скучает по Ра Он, которой пришлось втайне покинуть дворец из-за предательства отца.
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