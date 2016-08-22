В 1 сезоне 13 серии сериала «Любовь в лунном свете» Ра Он втайне от наследного принца готовится оставить службу евнуха из-за своей семьи. Ли Ён приказывает стражникам разыскать загадочного воина, который пытался атаковать дворец.
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