В 1 сезоне 12 серии сериала «Любовь в лунном свете» во дворце всё больше людей выясняют имя дочери предателя короля. Ради своей безопасности Ра Он необходимо оставить службу при дворе, а Ли Ён находит доказательства коррупции премьер-министра Ким.