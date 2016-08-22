В 1 сезоне 1 серии сериала «Любовь в лунном свете» наследного принца ловят на уклонении от учёбы. По городу ходит молва о талантливом писаре Хон Сам Номе, готового на всё ради денег, однако его приёмный отец называет сына совсем другим именем.