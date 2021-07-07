В 1 сезоне 8 серии сериала «Монстры за работой» Тайлор надеется получить повышение во время Дня мини-монстров. Как назло, он оказывается в паре с дочерью мисс Флинт. Но сможет ли он заставить ее смеяться? Тайлор сильно в этом сомневается...
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