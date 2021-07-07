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Постер к сериалу Монстры за работой
Постер к сериалу Монстры за работой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Монстры за работой
Монстры за работой (2021 - …) Monsters at Work
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Монстры за работой» — новое анимационное шоу, созданное стриминговой площадкой Disney+. Данный сериал является ответвлением «Корпорации монстров», проекта студии Pixar, который был выпущен в 2001 году. События «Монстров за работой» разворачиваются спустя несколько месяцев после завершения оригинального мультфильма. Теперь вымышленный город Монстрополис буквально переполнен смехом и радостью. Главный герой — обычный механик по имени Тайлер Таскмон — очень хочет работать в одном ряду со своими идолами — мистером Вазовски и мистером Салливаном, однако это оказывается не так-то просто...

Монстры за работой - трейлер первого сезона
Монстры за работой
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Гудман
Джон Гудман Sully
Билли Кристал
Билли Кристал Mike Wazowski
Джон Ратценбергер
Джон Ратценбергер Yeti
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли Celia
Аланна Юбак
Аланна Юбак Cutter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Монстры за работой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Монстры за работой
Кадры из сериала
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