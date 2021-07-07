«Монстры за работой» — новое анимационное шоу, созданное стриминговой площадкой Disney+. Данный сериал является ответвлением «Корпорации монстров», проекта студии Pixar, который был выпущен в 2001 году. События «Монстров за работой» разворачиваются спустя несколько месяцев после завершения оригинального мультфильма. Теперь вымышленный город Монстрополис буквально переполнен смехом и радостью. Главный герой — обычный механик по имени Тайлер Таскмон — очень хочет работать в одном ряду со своими идолами — мистером Вазовски и мистером Салливаном, однако это оказывается не так-то просто...