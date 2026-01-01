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Актёры 6 сезона сериала «Американская семейка» (2014)

Актеры сериала «Американская семейка» Вся информация о сериале
Эд О’Нил
Эд О’Нил Ed O'Neill
Jay Pritchett София Вергара
София Вергара Sofia Vergara
Gloria Delgado-Pritchett Джули Боуэн
Джули Боуэн Julie Bowen
Claire Dunphy Тай Буррелл
Тай Буррелл Ty Burrell
Phil Dunphy Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон Jesse Tyler Ferguson
Mitchell Pritchett Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит Eric Stonestreet
Cameron Tucker Сара Хайлэнд
Сара Хайлэнд Sarah Hyland
Haley Dunphy Ариэль Уинтер
Ариэль Уинтер Ariel Winter
Alex Dunphy Нолан Гоулд
Нолан Гоулд Nolan Gould
Luke Dunphy Рико Родригес
Рико Родригес Rico Rodriguez
Manny Delgado
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