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Актёры 6 сезона сериала «Американская семейка» (2014)
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Актеры сериала «Американская семейка»
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Эд О’Нил
Ed O'Neill
Jay Pritchett
София Вергара
Sofia Vergara
Gloria Delgado-Pritchett
Джули Боуэн
Julie Bowen
Claire Dunphy
Тай Буррелл
Ty Burrell
Phil Dunphy
Джесси Тайлер Фергюсон
Jesse Tyler Ferguson
Mitchell Pritchett
Эрик Стоунстрит
Eric Stonestreet
Cameron Tucker
Сара Хайлэнд
Sarah Hyland
Haley Dunphy
Ариэль Уинтер
Ariel Winter
Alex Dunphy
Нолан Гоулд
Nolan Gould
Luke Dunphy
Рико Родригес
Rico Rodriguez
Manny Delgado
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