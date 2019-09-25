В 11 сезоне 5 серии сериала «Американская семейка» Фил готовит грандиозный розыгрыш, чтобы отомстить Клэр за все годы, что она пугала его на Хэллоуин. Глория начинает чувствовать себя старой, а Лили впервые отправляется на вечеринку в этот праздник.