В 11 сезоне 5 серии сериала «Американская семейка» Фил готовит грандиозный розыгрыш, чтобы отомстить Клэр за все годы, что она пугала его на Хэллоуин. Глория начинает чувствовать себя старой, а Лили впервые отправляется на вечеринку в этот праздник.
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