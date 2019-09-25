В 11 сезоне 2 серии сериала «Американская семейка» Глория старается быть лучшей студенткой на курсе Фила, но он постоянно принижает ее успехи. Митч с Кэмом приобретают смарт-холодильник и в какой-то момент забывают, что это всего лишь техника.