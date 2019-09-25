В 11 сезоне 10 серии сериала «Американская семейка» когда у Алекс появилась роскошная квартира в элитном доме, каждый член семьи решил проникнуть в здание, преследуя свои цели. Так начинается череда нелепых событий с непредсказуемым исходом.