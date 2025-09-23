Меню
Сериалы
Моя прекрасная няня
Статьи
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия
Ситком еще до выхода вызывает споры.
Написать
23 сентября 2025 13:17
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Кинокритик выразил опасения.
Написать
9 сентября 2025 14:18
Мама дорогая! От «Няни Оксаны» со звездой «Натальной карты» зрители воротят нос — и называют «жалкой пародией на Заворотнюк»
Позитивных комментариев в Сети практически нет.
Написать
18 августа 2025 10:23
Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше
Баба Надя — легендарна, но на счету артистки есть и серьезные образы.
Написать
19 июля 2025 12:19
«Не актриса»: новая «Прекрасная няня» высказалась о сходстве с Заворотнюк — небо и земля
Очередной проект о сотруднице попавшей к миллионеру готовят к выходу.
Написать
27 июня 2025 11:50
Сюжет один в один, даже актрисы похожи: в России снимут новый сериал о прекрасной няне, и вместо Заворотнюк — звезда «Натальной карты»
Связи со старыми проектами, якобы, нет никакой.
Написать
26 июня 2025 16:15
Не папины дочки, а мамины невесты: как сейчас выглядят актрисы из сериалов, которые в нулевые смотрели почти все
Многие из них уже давно перестали сниматься, хотя фактуры — хоть отбавляй.
Написать
16 июня 2025 11:21
Воронины — тайные миллионеры, Шаталин — миллиардер: сколько стоят квартиры героев любимых ситкомов
Удивитесь, узнав о состоянии этих зажиточных москвичей.
Написать
1 июня 2025 07:00
«Уберите ее отсюда»: как Жигунов унижал Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»
Актер считал, что проект обречен из-за исполнительницы главной роли.
Написать
2 апреля 2025 18:07
Мама дорогая! Сложный тест из 7 вопросов на знание сериала «Моя прекрасная няня»
Знаете ли вы о семье все, так же как и дворецкий Константин?
Написать
25 ноября 2024 10:52
СТО и ледовые дворцы вместо света софитов: что стало с детьми из главных ситкомов России нулевых
Многие из них развивают свои карьеры и дальше, но вовсе не все.
Написать
17 ноября 2024 13:46
Баба Надя из «Моей прекрасной няни» стала «мамой» в 71 год: девочка получила все наследство актрисы
Звезда оставила внучке дачу и квартиру.
Написать
21 августа 2024 12:30
