В 3 сезоне 6 серии сериала «Любовницы» Джослин тяжело переживает решение Гарри поставить их отношения на паузу, а Калиста в ярости от того, что ее муж обманул ее в бизнесе. А у Карен в романе с Вивьен и Аликом появляются первые проблемы.