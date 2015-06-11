В 3 сезоне 6 серии сериала «Любовницы» Джослин тяжело переживает решение Гарри поставить их отношения на паузу, а Калиста в ярости от того, что ее муж обманул ее в бизнесе. А у Карен в романе с Вивьен и Аликом появляются первые проблемы.
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