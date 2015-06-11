В 3 сезоне 3 серии сериала «Любовницы» Карен становится донором для жены доктора Адама, а страховая компания требует от Эйприл возврата двухсот тысяч долларов за месяц. Джослин же помогает Калисте с организацией показа новой коллекции одежды.
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