В 3 сезоне 3 серии сериала «Любовницы» Карен становится донором для жены доктора Адама, а страховая компания требует от Эйприл возврата двухсот тысяч долларов за месяц. Джослин же помогает Калисте с организацией показа новой коллекции одежды.