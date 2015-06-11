В 3 сезоне 2 серии сериала «Любовницы», пока Джослин пытается выйти на связь с Саванной, та отправляет Карен открытку из Италии. Эйприл пытается совладать с разозленной Люси, а Джос знакомится с эксцентричной женщиной по имени Калиста.
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