В 3 сезоне 2 серии сериала «Любовницы», пока Джослин пытается выйти на связь с Саванной, та отправляет Карен открытку из Италии. Эйприл пытается совладать с разозленной Люси, а Джос знакомится с эксцентричной женщиной по имени Калиста.