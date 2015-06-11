В 3 сезоне 10 серии сериала «Любовницы», из-за выдуманных показаний Калисты, Джослин оказывается за решеткой. В то же время Карен пытается понять, как правильно поступить со своей беременностью. А у Эйприл вновь вспыхивают чувства к Дэниелу.
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